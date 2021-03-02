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【A股布局】2月六大行業孖展大增 邊個板塊咁被睇好？

股樓投資 11:41 2021/03/02

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近月板塊輪動的節奏很明顯，到底A股投資者最新看重哪些板塊呢？由兩融（融資融券），即孖展的變化，可能看出一些端倪，畢竟愈確定的投資，愈傾向以槓桿買入。

【樓市現象】樓市旺買家入市更爽快 「90後」堅信樓市易升難跌438萬購城‧點 首置客唔睇樓斥近千萬買君匯港，請按【見下頁

WIND數據顯示，截至2月25日止，A股兩融餘額為1.68萬億元（人民幣，下同），佔A股流通市值2.53%，其中融資餘額為1.54萬億元，融券餘額1,427.5億元。2月日均兩融餘額為1.67萬億元，比1月回落1%。

【3月部署】冠軍分析員張憶東：3月中美復甦概念　嚴選10隻周期價值股，請按【見下頁

但值得注意是，有六個行業的兩融餘額增幅超過10億元，包括有色金屬、化工、醫藥生物、食品飲料，銀行和休閒服務，反映投資取向偏重對經濟周期敏感，或之前受累於疫情的板塊。

其中，兩融增加最多是有色金屬，幅度多達69.2億元，化工、醫藥生物、食品飲料增加40億元以上，至於銀行、休閒服務分別上升31.1億元和10.4億元。

 

【延伸閱讀】大行報告：中金指3隻藍籌新貴 阿里健康最受惠 料被動資金流入近15億元，請按【見下頁

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記者：林衛

孖展 買入 板塊 A股
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