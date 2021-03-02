牛年樓市料暢旺　啟德河活化成焦點

相信社區配套是不少人置業前會考慮的一環，隨著新市鎮周邊配套越來越完善，位於新市鎮的樓房成交也越來越多，由中低價格單位，到豪宅都不缺捧場客。在香港第一個新市鎮觀塘的毗鄰，啓德的發展也越見成熟。自「起動九龍東」計劃落實後，渠務署在2005年1月宣布斥資12億港元為啟德明渠進行覆蓋工程，使其成為具吸引力的綠化河道及城市景觀，環境及配套上都有潛力成為升值地段。

觀乎過去一年市場對於疫情及外圍因素影響似乎未有太大顧慮，股市及樓市均平穩發展。會德豐常務董事黃光耀均認為疫情或失業率偏高對樓市影響不大，以會德豐今年推出的首個住宅項目MONACO為例，首兩輪的銷售情況均相當理想，推出的單位幾乎售罄。黃光耀指，該項目的理想成績或可以推動樓市氣氛，預計全年樓市有望上升5%至8%。另外，他預計本年的樓市將會傾向多元發展，除了中低價樓之外，豪宅單位亦不乏購買力，該類的單位的成交亦甚為活躍。與此同時，受換樓鏈帶動，今年三房單位的成交，預計比去年高。



疫情完結 或有「北水」湧現

除了黃光耀對今年樓市充滿信心外，曾淵滄博士對今年樓市亦相當樂觀。「大部分人均預計疫情將於今年年中完結，屆時『北水』將會湧現，樓價或會因此進一步上升，同時銷售額亦會上升。」曾博士表示，這些「北水」購買力主要目標為高價樓。



高收入人士應把握入市機會

兩位對樓市如此樂觀，亦與某部分行業的穩定性有關。黃光耀說：「大家都說疫情影響下失業率高企，或會影響購買力，但我認為有些行業還是有一定穩定性，亦看到有一部分人的收入處於高水平，而這批高收入人士更應把握現時機會入市，因為樓價現時在較落後的位置，到疫情過去，或會有更多外來資金入市，屆時反而更難入市。」



啟德河大蛻變

啟德基建日漸成熟，除商業發展外，休憩、綠化及水利等設施亦相當重要，其中大眾亦對啟德河未來的蛻變相當期待。有份參與啟德活化項目的海濱事務委員會主席吳永順曾於訪問中表示，嘗試邀請本地藝團於不同海濱地段，添置藝術裝置，為海濱增添新元素及新鮮感，為社區注入活力。

且看啟德相鄰的觀塘海濱，前身為觀塘公眾貨物裝卸區，後發展成為休憩用地，第一期工程與啟德河一樣同為政府土木工程拓展署負責。經歷前了後兩期的改善工程後，現時成為頗具規模的休憩空間，其1000公尺長的海濱步行道，亦種植不少樹木及草也成為觀塘區的標誌性建築物，吸引不少市民假日前往野餐、玩樂、跑步甚至新人拍攝婚照等，可見其煥然一新後的成功。從前的公眾貨物裝卸區能成為現時的觀塘海濱，那麽啟德明渠在成為啟德河後，也可以更進一步成為成熟的新社區。

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