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【蘋果動向】蘋果或於2023年推出摺疊式iPhone　並採用屏下指紋辨識技術

科技 11:20 2021/03/02

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天風國際郭明錤日前預期，若蘋果今年能成功解決摺疊式裝置的關鍵技術與量產問題，相信最快會在2023年推出7.5-8吋的摺疊式iPhone。

早前已有消息指，蘋果（Apple）正在研發摺疊式iPhone，並有機會支援手寫筆功能。有最強蘋果分析師之稱的天風國際郭明錤日前亦預期，若蘋果今年能成功解決摺疊式裝置的關鍵技術與量產問題，相信最快會在2023年推出7.5-8吋的摺疊式iPhone。

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郭明錤日前針對iPhone發展趨勢，一口氣為2021年至2023年期間進行預測。分析指，Apple最快在2022年的高階機款將捨棄瀏海螢幕，若Apple開發順利，則最快在2023年下半年的新款高階iPhone採用屏下指紋辨識技術、潛望式長焦相機、以及無瀏海的真全面屏設計。

郭明錤又指，假設iPhone 11在2022年結束生產，則Apple將在2023年上半年推出配備約6吋的LCD顯示器、支援Face ID與售價600美元（約港幣4,654）以下的新機型，此新機型與iPhone 11相較下最大改變為支援5G與處理器升級。

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至於市場期待iPhone捨棄Lightning改採用USB-C與支援電源Touch ID按鍵，由於USB-C不利MFi事業獲利能力，且防水規格低於Lightning與MagSafe。惟目前MagSafe的發展未夠成熟，可見未來iPhone仍將持續採用Lightning介面，故郭明錤認為，目前採用此新規格的時程並沒有能見度。

責任編輯：施雯雯

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