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【李嘉誠持股】Zoom上季收入增3.7倍　升完一成盤後再升8%、李嘉誠身家漲50億

新經濟追蹤 11:17 2021/03/02

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【李嘉誠持股】Zoom上季收入增3.7倍　升完一成盤後再升8%

視像會議股Zoom（美：ZM）於美股收市後公布第四季業績，去年第4季Zoom 收入達8.82億美元，按年增3.69倍，而每股經調整盈利1.22美元，較市場預期的8.82億美元、0.79美元表現為佳。Zoom 於業績後指引，今年首季收入可達9億至9.05億甘美元，較市場預期的8.29億美元更佳，每股經調整盈利則達95至97美仙。

Zoom表示，近12個月有1644名客戶付費逾10萬美元，數目按年增逾1倍，較市場預計的1474名更多，而有10名員工以上的企業客戶則有46.7萬個。

Zoom股價於昨晚正股時段已升9.65%，收報409.66美元，盤後股價再升8.31%，報443.7美元。盤前盤後累升70美元或19%。根據最新美國證監會文件，長和系創辦人李嘉誠直接持股986萬股Zoom，單日帳面賺6.9億美元（53.8億港元）。

以盤後價格計，李嘉誠直接持股價值43.7億美元（341億港元），據外電早前報道，李嘉誠早前轉讓部分Zoom股份予兒子李澤楷，不由自己直接持有。

李嘉誠轉讓1.6%Zoom股份予李澤楷 總值超過150億元，可見【下一頁】

相關文章：

【福布斯2021】李嘉誠重奪香港首富　身家大升兩成靠ZOOM發圍

【年度app】蘋果公布2020年應用程式得獎名單　Zoom和Disney+皆上榜

 

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

編輯：麥德銘

美股 Zoom Video（美：ZM） Zoom 李嘉誠 李澤楷
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