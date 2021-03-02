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有指特朗普3月4日奪權就任 華盛頓重兵駐守嚴防騷亂

環球社會熱點 11:45 2021/03/02

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美國前總統特朗普（Donald Trump）一直聲稱大選有舞弊，拒絕承認大選結果，陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）散播傳言，指特朗普將於3月4日宣誓就任美國總統。傳言無疑毫無根據，但華盛頓當局不敢輕視，嚴陣以待，促派5000國民警衛軍將繼續駐守首都華盛頓。

美國國防部官員指，已應美國國會警隊要求，讓駐守在華盛頓的4,900國民警衛軍，繼續駐守華盛頓直至3月12日。國防部稱，正與聯邦調查局（FBI）、特勤局（Secret Service）以及國會警隊緊密合作，確認威脅來源，以便國民警衛隊支持和配合相關行動。

該官員指，派4,900人駐守國會山莊，人數上是非常之多。

特朗普暗示再參選 「美國已由第一變成包尾」 【下一頁】

QAnon支持者普遍認為特朗普會在3月4日，以某種方式中心就職擔任總統。華盛頓亦出現一些異動，據報當地的特朗普集團旗下酒店，當日的房費不同尋常大增。類似的事件同樣發生國會暴亂時，亦是QAnon宣稱的關鍵日期。

雖然拜登（Joe Biden）已經就任擔任總統，但QAnon支持者堅信這一切都是特朗普在背後推動所致。特朗普將於3月4日「就職」成為第19任美國總統，將美國帶回1871年的形式，最近則聲稱美國將會發生緬甸式政變。

有關講法是沒有根據，但部分特朗普死忠支持者仍不肯死心，他們對陰謀論信以為真的機會不能排除。

責任編輯：李俊儀

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