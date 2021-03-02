【騰訊股價】高盛：2023年全球遊戲市場達1.7萬億、騰訊搶市佔 升目標價至929元

▲ 高盛將騰訊目標價由705元調升至929元。

騰訊 （00700） 放榜前券商再鬥牛，高盛將騰訊目標價大舉由705元調升至929元，維持「買入」評級。該行認為，全球遊戲行業經歷強勁的2020年後，對騰訊未來三年的前景感到更加正面，因考慮到騰訊對新遊戲的投資步伐加快、廣告實現水平提升，以及顯著的組合策略變化。

騰訊今日突破700元，高見722元，半日報709.5元，升1.8%，成交額達98億元。​

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高盛稱，2023年全球遊戲市場規模將達到2200億美元（約1.7萬億港元），騰訊開始搶佔更多市場份額，將受惠《英雄聯盟：激鬥峽谷》在中美市場、《地下城與勇士》手遊在中國市場、《使命召喚手遊》在全球市場的強勁表現，同時手遊和端遊、主機遊戲的玩家付費水平差距收窄，渠道商分成降低均為利好因素。

廣告業務前景方面，微信短視頻將奪回用戶時長，而廣告技術提升則將顯著改善廣告業務的ROI（投資回報率），令微信平台變得更加吸引。

高盛將騰訊2022年的收入及盈利預測分別上調2%及13%，目標價調升32%至929元，其中遊戲業務值383元，廣告業務至117元，金融科技業務值96.6元，雲業務則值75元。

另一大行摩根士丹利早前也唱好騰訊遊戲業務前景，預期騰訊手遊收入在2020年至2024年間年均增長20%，騰訊1萬億美元市值在望。

大摩：手遊市場被低估 騰訊應值1萬億美元【下一頁】

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編輯：陳健婷