  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指改革】科指午後插水、騰訊美團倒跌　改革受惠股快手8%升幅大縮水

股市 14:13 2021/03/02

分享：

美團料能受惠恒指改革。

恒生指數將迎來半世紀以來最大改革，同股不同權及第二上市企業成最先贏家，多隻相關科網股料能受惠，今早科指造好，惟美國長期債息再轉升，納指期貨在亞股時段轉弱，恒生科指於午後轉跌。

美團 （03960） 曾升6%，最新轉跌1%，報363元，成交88億元。快手 （01024） 曾升8%，最新報321元，升幅收窄至2.3%。阿里巴巴 （09988） 跌1.8%，最新報230.4元。

恒指改革5月權重上限8%、明年擴容至80家　一文看清4類贏家輸家【下一頁】

科指最新報9240點，跌58點或0.63%，今早高見9629點。騰訊 （00700） 今早曾升4%，最新跌0.2%，報695.5元。

圖看恒指改革重點和模擬結果更清晰

    點擊圖片放大
    +9
    +8

現時同股不同權及第二上市成份股的權重上限為5%，恒指改革生效後，權重上限將劃一升至8%，這意味，阿里巴巴及美團將會受惠。另外，快手市值達1.3萬億元，足以符合納入恒指等指數要求。由於改革後成份股只需要3個月上市史，換言之，今年2月上市的快手有望最快於5月季檢「染藍」，成為最大潛在贏家之一。

相關文章：

【恒指改革】恒生指數落實改革　擬逐步擴大指數成份股至100家、明年中加至80家（第二版）

【2021展望】高盛10問10答中港股市 恒指改革料誰資金流入最多？

 

【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

編輯：吳敏芳

港股 阿里巴巴－SW（09988） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌