【恒指改革】科指午後插水、騰訊美團倒跌　改革受惠股快手8%升幅大縮水

▲ 美團料能受惠恒指改革。

恒生指數將迎來半世紀以來最大改革，同股不同權及第二上市企業成最先贏家，多隻相關科網股料能受惠，今早科指造好，惟美國長期債息再轉升，納指期貨在亞股時段轉弱，恒生科指於午後轉跌。

美團 （03960） 曾升6%，最新轉跌1%，報363元，成交88億元。快手 （01024） 曾升8%，最新報321元，升幅收窄至2.3%。阿里巴巴 （09988） 跌1.8%，最新報230.4元。

恒指改革5月權重上限8%、明年擴容至80家 一文看清4類贏家輸家【下一頁】

科指最新報9240點，跌58點或0.63%，今早高見9629點。騰訊 （00700） 今早曾升4%，最新跌0.2%，報695.5元。

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現時同股不同權及第二上市成份股的權重上限為5%，恒指改革生效後，權重上限將劃一升至8%，這意味，阿里巴巴及美團將會受惠。另外，快手市值達1.3萬億元，足以符合納入恒指等指數要求。由於改革後成份股只需要3個月上市史，換言之，今年2月上市的快手有望最快於5月季檢「染藍」，成為最大潛在贏家之一。

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編輯：吳敏芳