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【新股IPO】百度第二上市過關　最快下周招股、集資390億元、美股百度早段跌逾6%

新股IPO 22:55 2021/03/04

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百度通過港交所上市聆訊，集資最多390億元。

中概股回流香港加速，市場消息，百度（美：BIDU）已通過上市聆訊，公司最快於下周招股，集資規模最多50億美元（約390億港元），美銀、中信里昂證券、高盛牽頭本次上市事宜。美股百度早段跌逾6%，跌幅現收窄至4%，最新報266.26美元。

由於第二上市公司可以保密方式遞交上市資料，通過聆訊後才在港交所網站披露招股書，意味百度、嗶哩嗶哩的招股書預期會在本周及下周公開。報道指，百度、嗶哩嗶哩招股時間將極為接近，兩者最快均將於3月登陸港交所。

百度昨日（3月1日）召開特別股東大會，通過了1拆80的拆股提議，自昨日起生效。該舉也被視為是百度為香港上市鋪路，以降低香港散戶投資者入場門檻。

另外，嗶哩嗶哩（美：BILI）則預計於下周尋求通過港交所聆訊，集資規模預計為30億美元（約234億港元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。

百度股份1拆80詳情【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 美股 中國概念股 嗶哩嗶哩（美：BILI） 百度（美：BIDU） 集資 第二上市 IPO

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