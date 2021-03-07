【新股IPO】百度最快本周招股、集資390億　百度股價收市倒升0.4%

▲ 百度早前通過了1拆80的拆股提議，並已生效，市場視百度1拆80的舉動是為香港上市鋪路。

中概股回流香港加速，市場消息，百度（美：BIDU）已通過上市聆訊，百度最快本周招股，集資規模最多50億美元（約390億港元），美銀、中信里昂證券、高盛牽頭負責百度上市事宜。受市況波動影響，百度上周股價大幅回落，上周五升0.4%，收報261.72美元。

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由於第二上市公司可以保密方式遞交上市資料，通過聆訊後才在港交所網站披露招股書，意味百度、嗶哩嗶哩的招股書預期會在本周及下周公開。報道指，百度、嗶哩嗶哩招股時間將極為接近，兩者最快均將於3月登陸港交所。

百度早前通過了1拆80的拆股提議，並已生效。市場視百度1拆80的舉動是為香港上市鋪路，以降低香港散戶投資者入場門檻。

百度股份1拆80詳情【下一頁】

另外，嗶哩嗶哩（美：BILI）則預計於本周尋求通過港交所聆訊，集資規模預計為30億美元（約234億港元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。

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編輯：陳健婷

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