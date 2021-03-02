  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】百度傳最快本周尋求通過聆訊、籌390億 嗶哩嗶哩下周闖關

新股IPO 10:07 2021/03/02

分享：

百度傳最快本周尋求通過港交所上市聆訊，集資最多390億元。

中概股回流香港加速，內地媒體報道，百度（美：BIDU）最快本周、最遲下周尋求通過港交所 （00388） 聆訊，並將在3月正式完成在香港第二上市，集資規模最多50億美元（約390億港元），美銀、中信里昂證券、高盛牽頭本次上市事宜。

嗶哩嗶哩（美：BILI）則預計於下周尋求通過港交所聆訊，集資規模預計為30億美元（約234億港元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。

由於第二上市公司可以保密方式遞交上市資料，通過聆訊後才在港交所網站披露招股書，意味百度、嗶哩嗶哩的招股書預期會在本周及下周公開。報道指，百度、嗶哩嗶哩招股時間將極為接近，兩者最快均將於3月登陸港交所。

百度昨日（3月1日）召開特別股東大會，通過了1拆80的拆股提議，自昨日起生效。該舉也被視為是百度為香港上市鋪路，以降低香港散戶投資者入場門檻。

百度股份1拆80詳情【下一頁】

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】賽生藥業6600逾43萬人認購　超額認購1067倍一手中籤率3%（附分配結果）

【新股IPO】汽車之家已通過上市聆訊、料首季掛牌　平安為最大股東

編輯：陳健婷

港股 美股 中國概念股 嗶哩嗶哩（美：BILI） 百度（美：BIDU） 集資 第二上市 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌