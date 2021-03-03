【新股IPO】百度傳最快本周尋求通過聆訊、嗶哩嗶哩下周闖關　百度收市升2%

▲ 百度傳最快本周尋求通過港交所上市聆訊，集資最多390億元。

中概股回流香港加速，內地媒體報道，百度（美：BIDU）最快本周、最遲下周尋求通過港交所 （00388） 聆訊，並將在3月正式完成在香港第二上市，集資規模最多50億美元（約390億港元），美銀、中信里昂證券、高盛牽頭本次上市事宜。

嗶哩嗶哩（美：BILI）則預計於下周尋求通過港交所聆訊，集資規模預計為30億美元（約234億港元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。

百度、嗶哩嗶哩美股個別發展，百度收市升2.1%，收報301.93美元，嗶哩嗶哩跌4.7%，收報137.94美元。

由於第二上市公司可以保密方式遞交上市資料，通過聆訊後才在港交所網站披露招股書，意味百度、嗶哩嗶哩的招股書預期會在本周及下周公開。報道指，百度、嗶哩嗶哩招股時間將極為接近，兩者最快均將於3月登陸港交所。

百度昨日（3月1日）召開特別股東大會，通過了1拆80的拆股提議，自昨日起生效。該舉也被視為是百度為香港上市鋪路，以降低香港散戶投資者入場門檻。

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編輯：陳健婷