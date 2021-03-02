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【大行報告】恒指5月季檢　中信證券料呢5隻股份染藍　

股樓投資 15:08 2021/03/02

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恒指公司周一（1日）公布改革諮詢結果，被喻為半世紀以來最大的改革，中信證券發表報告指出，預期恒指在5月份檢討時，將會再納入5隻新貴。

報告指出，據諮詢文件披露，2022年中前恒指成分股將增加至80隻，而最終目標是增加至100隻；同時上市時間要求由2年縮短至3個月。保持香港公司的代表性，維持香港公司成分股數目為20至25隻。

中信預期以下5隻股份有望在5月染藍：

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此外，對恒指及國指成分股權重上限將降至8%，中信證券認為，此舉將在一定程度上提高第二上市或同股不同權公司的權重佔比（此前權重佔比上限為5%），同時降低騰訊控股（00700）和友邦保險（01299）在恒指的權重，預計將進一步帶動被動資金的調整。

此外，恒生綜合指數本次調整共納入36家公司，剔除已被納入港股通和二次上市的公司外，預計將有30家公司被納入港股通股票池。

中信預計，物業管理板塊的世茂服務（00873）、融創服務（01516）、恒大物業（06666）、華潤萬像生活（01209）；消費板塊的藍月亮（06993）、泡泡瑪特（09992）；以及生物科技公司中的雲頂新耀（01952）歐康維視生物（01477）有望在3月被納入港股通。

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記者：李兆明

第二上市 同股不同權 恒生綜合指數 恒生指數 雲頂新耀—B（01952） 世茂服務（00873） 融創服務（01516） 恒大物業（06666） 泡泡瑪特（09992） 騰訊控股（00700）
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