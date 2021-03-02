【iPhone】最強蘋果分析師郭明錤作三大預測　今年上半年無新iPhone SE、明年螢幕瀏海設計消失

有最強蘋果分析師之稱的天風國際分析師郭明錤發表報告，對iPhone未來3年變革提出大預測，包括蘋果今年上半年不會發表新iPhone SE、2022年下半年高端iPhone螢幕瀏海設計將會消失。

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郭明錤：舜宇蘋果訂單有望快速增長 勢加劇蘋果鏡頭供應鏈競爭【下一頁】

郭明錤預料，蘋果不會在上半年發表新款iPhone SE。另外，他預測下半年新iPhone與iPhone 12系列相同，有4個機型，而且螢幕尺寸相同，全部支援Lightning接口，主要硬體規格改變為瀏海縮小，以及高通的5G基頻晶片升級至5奈米製程製造的X60M；二款新高階iPhone有更多規格升級。

另外，郭明錤預測，下半年新iPhone機型均採用Y-OCTA（iPhone 12系列僅Pro系列採用）與Sensor shift廣角相機（iPhone 12系列僅12 Pro Max採用），新iPhone配備較iPhone 12系列更大電池容量。

郭明錤指出，今年iPhone銷售增長主要來自於5G推升的換機需求、高端市場市佔率因華為禁令而有所增長，以及iPhone 11降價銷售，預測2021年iPhone出貨將按年增長15%至20%至約2.3億部。

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編輯：吳敏芳