【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股下跌　夜期收市升151點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股尾市風高浪急，納指下跌1.7%，雖然夜期收市升151點，惟港股ADR乏力，騰訊 （00700） ADR一度升越700關，惟收市倒跌0.1%，開市走勢添憂慮。中概車股跌幅達1成。

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【電動車】中概電動車2月交付數均按月下跌

港股近期大上大落，恒指早段升300點後轉跌，午後一度倒跌近500點。恒生指數收報29095點，跌356點，成交2327億元。金融股領跌，友邦 （01299） 跌3%；滙豐 （00005） 跌逾2%。中芯國際 （00981） 逆市升逾3%；小米 （01810） 升近1%；國美零售 （00493） 跌近19%。恒指夜期早段升。

即睇ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 45.97 +2.0% 騰訊ADR 697.43 -0.1% 阿里巴巴美股 227.42 -0.9% 網易美股 170.86 -0.7% 京東美股 373.82 -1.1%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升151點，收報29080點。

【23：34】夜期升152點

【22：34】美股開市，道指升20點，納指跌0.07%，標指升不足一點。恒指夜期升120點，報29049點，低水47點。

【22：07】夜期升119點，低水48點。

【21：25】滙豐倫敦折算報46.01港元，較港收市價45.05元高2.2%，夜期升86點

【19：58】恒指夜期升79點，低水88點。

【19：57】台灣頂新國際擬分拆內地餐飲業香港上市 快餐品牌「德克士」、「康師傅」牛肉麵等納入上市範疇

【18：04】螞蟻集團前首席技術官胡喜 傳出任天弘基金首席信息官

【18：02】恒指夜期升71點，報29000點，低水96點。

【18：00】螞蟻集團傳向人行共享部分數據 人行並不滿意

【16：10】恒生指數收報29095點，跌356點，成交2327億元。金融股領跌，友邦 （01299） 跌3%；滙豐 （00005） 跌逾2%。中芯國際 （00981） 逆市升逾3%；小米 （01810） 升近1%；國美零售 （00493） 跌近19%。

【16：00】恒指U盤前跌381點，報29071點。

【15：48】遠大住工 （02163） 股價升逾四成，高見21.55元。

【15：43】中生製藥 （01177） 逆市升逾4%，高見9.24元。中國生物製藥宣布，與康方生物 （09926） 共同開發的抗PD-1單抗藥物「派安普利」聯合化療一線治療鱗狀非小細胞肺癌患者的III期臨床試驗的中期分析顯示出優異結果，達到預期的客觀緩解率主要研究終點。

【15：31】恒指尾市跌約350點，報29100點，成交2114億元。

【15：30】百度吉利合資電動車企「集度汽車」成立 百度持55%、吉利母企持45%

【15：26】信義光能 （00968） 績後跌8%，低見15.4元。

【15：09】恒騰 （00136） 最新跌18%，低見9.6元，成交12.6億元。

【異動股】恒騰網絡插兩成 連跌兩日

【15：07】港股最新跌336點，報29115點。

【15：00】內地股市下跌，上證全日跌1.2%；深證跌0.7%；創業板指跌0.9%。

【14：54】恒騰 （00136） 跌幅擴大至近15%，低見10.12元。

【14：45】友邦 （01299） 最新跌3%，報96.9元見日內低位，滙豐 （00005） 午後曾跌逾3%，低見44.5元，最新跌2.5%，報44.95元。

【14：34】騰訊 （00700） 最新回升1%，報704元，午後一度倒跌低見692.5元。

【14：30】國美零售 （00493） 午後跌15%，低見1.89元，跌穿配售價1.97元。

【14：26】大市跌幅收窄至約250點，於29200點水平。

【14：23】小米 （01810） 股價逆市升逾2%，報26.35元。天眼查App顯示，近日北京小米移動軟件有限公司公開一項手機外觀專利，該專利摘要顯示是用於移動通信、拍照攝像、遊戲、網絡或多媒體應用，且通過佈置在產品背面四個角部的四個攝像頭可以實現3D拍照或3D錄像的功能。設計要點在於產品的形狀，尤其是配置四個攝像頭的產品背部形狀。

【14：22】港股最新跌約315點，報29137點，重上29000點水平。

【13：27】大市跌穿29000點，報28993點，跌459點。

【13：26】騰訊 （00700） 最新轉跌0.1%，報696元。

【13：24】港股最新跌400點，下試29000點水平支持。

【13：24】中海油 （00883） 跌逾5%，低見8.66元。

【13：22】科指最新轉跌，報9295點，跌3點。

【13：20】大市跌約350點，跌穿今早低位，最新跌至29100點水平。

【13：17】港交所 （00388） 午後轉跌0.2%，低見488.4元，今早曾升逾3%。

【13：16】港股跌幅再擴大至300點，報29150點。

【13：12】海港企業去年基礎盈利跌5%、派第二次特別息7仙 酒店收入跌6成

【13：09】康希諾生物 （06185） 跌逾7%，低見348元。

【13：07】理文造紙去年多賺9%末期息增至18仙 理文化工少賺近3成亦增末息期至16.5仙

【13：03】恒騰 （00136） 跌逾6%，低見11.24元

【13：00】港股午後初段跌約230點，報29220點。

石SIR今日推介中芯國際

【12：55】利福去年盈利跌93%、不派息 啟德項目曾因隧道沉降停工續目標2023年落成

【12：49】恒指黑期跌約234點，報29123點。

【12：30】港鐵與鷹君就何文田站一期物業發展簽訂更替合約 長實早前稱擁優先購買權

【12：00】恒生指數半日倒跌193點，中午收報29258點，成交1410億元。金融股領跌，滙豐 （00005） 跌3%；友邦 （01299） 跌逾2%；騰訊 （00700） 逆市升逾1%；美團 （03690） 、小米 （01810） 升2%；快手科技 （01024） 升半成。

【騰訊股價】高盛：2023年全球遊戲市場達1.7萬億、騰訊搶市佔 升目標價至929元

【11：50】華誼騰訊 （00419） 跌逾11%；智能健康 （00348） 暫無升跌。智能健康公布，昨天扣除交易費用的總代價約3610萬元出售華誼騰訊約0.45%股份，料確認除稅前收益約2430萬元。

【11：37】滙豐 （00005） 最新跌3%，低見44.65元。

【11：34】陳茂波表示，上調股票印花稅，不會對本港作為國際金融中心的競爭力造成損害，目前沒有進一步上調的打算，現階段亦未有徵收股息稅的計劃。

【11：32】大市跌幅擴大至300點，報29152點。單是滙豐 （00005） 及友邦 （01299） ，已拖累恒指跌約150點。

【11：30】上證半日跌近1%；深證跌近0.6%；創業板指跌近0.8%。

【11：29】滙豐 （00005） 跌幅擴大至2.7%，低見44.8元；友邦 （01299） 亦跌近2.8%，低見97.15元。

【11：28】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。外電引述引述指，螞蟻集團已擱置從現有及前員工手中回購股份的計劃，原因之一是公司估值存在不確定性。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團據報暫停回購員工股權 估值不明朗成難題

【11：12】中海油 （00883） 跌幅擴大至逾4%；中石油 （00857） 跌逾2%；中石化 （00386） 跌逾3%。

【11：12】大市跌勢略為喘定，恒指最新跌約75點。

【10：58】港股跌逾200點，報29223點，跌228點，意味日內高低波幅近550點。

【10：56】恒指跌160點，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別跌2%。

【10：51】港股跌幅擴大至100點，恒指跌107點，報29345點。

【10：46】友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 分別跌逾1%。

【10：39】大市升逾300點後轉跌，恒指最倒跌8點，報29444點。

【10：39】中糧家佳康 （01610） 最新升逾9%，高見6.08元。

【10：30】港股高位回落逾200點，大市升幅收窄至90點，報29543點。

【10：29】JS環球生活 （01691） 升逾9%，破頂高見24.85元。JS環球生活預期年度綜合盈利至少3.85億美元，按年增加逾3.5倍。

【異動股】JS環球生活盈喜曾飈15%

【10：23】大市升勢回順，最新升約165點，報29618點。

【10：21】科指最新升近3.4%，報9610點。

【10：18】港股升幅擴大至300點，報29757點，升305點。

【10：18】朝雲集團6601孖展暫錄176億 超額認購57倍、個別券商現抽飛

【10：13】快手科技 （01024） 最新升逾8%，高見340元，成交7億元。

恒指改革科網股成贏家 美團升逾4%、快手升逾7%

【10：08】大市升幅擴大至約260點，報29712點。

【10：07】快手科技 （01024） 升逾6%，股價高開335元；京東健康 （06618） 升逾4%，高見150.7元。市場憧憬快手及京東健康等或有望加快染藍。

【10：06】騰訊 （00700） 最新升3%，高見718元。

【10：05】兗煤 （01171） 升逾7%，破頂高見8.42元；中煤能源 （01898） 升半成，破頂高見3.5元。

【10：02】恒生指數最新升約145點，報29597點。

【09：59】海底撈 （06862） 發盈警，股價低開倒升1%，高見69.6元。

【09：58】港交所 （00388） 升逾2%，重上500元水平，報503元。

【09：57】小米 （01810） 最新升4%，高見26.9元，於ATMX中表現最好。

【09：55】滙安智能科技 （08379） 股價飈升七成，破頂高見0.105元。滙安智能科技控股股東Delighting View Global Limited與一名獨立第三方訂立買賣協議，擬出售集團已發行股份總數的20%投票權的股份，每股約0.1585元，較前收市價溢價178.07%。

【09：53】文化傳信 （00343） 升逾45%，破頂高見0.34元。文化傳信公布以每股0.15元發行2.78億股新股予獨立第三者滕榮松，集資約4170萬元，配售價較昨日收市價折讓約34.78%。

【09：50】信義光能 （00968） 去年純利升88.7%至45.6億元，股價績後跌逾1%，低見16.54元。

【業績】信義光能多賺近9成、派息增至17仙 對太陽能玻璃前景感樂觀（第二版）

【09：45】Tesla特斯拉（美︰TSLA）重上700美元水平，股價升逾6%，比亞迪 （01211） 升逾1%；贛鋒鋰業 （01772） 跌近2%。

【09：42】中海油 （00883） 續跌3%，低見8.85元。紐交所在上周五收市後宣布，將啟動中海油ADR的除牌程序，並於3月9日開市前暫停交易。

【09：39】京能清潔能源 （00579） 跌逾9%，低見1.82元，京能清潔能源H股私有化失敗。

【私有化】京能清潔能源私有化失敗 僅八成股東接納要約

【09：38】一拖 （00038） 續升2%，破頂高見4.95元。

【09：37】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.4%；騰訊 （00700） 升近1.6%，重上700元水平；美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升約2.5%。

【09：34】港股早段升幅收窄至約百點，恒生指數升99點，報29552點。

【09：34】海底撈盈警吐4% 料去年淨利潤按年跌9成

【09：31】遠東酒店 （00037） 升逾七成，破頂高見0.225元。遠東酒店以每股0.106元配售最多約1.22億股新股，集資約1290萬元，配售價較昨日收市價折讓約16.54%。

【09：29】康健國際醫療 （03886） 昨停牌逾三年後復牌，股價低開倒升，今早續升近14%，破頂高見0.9元。

【09：27】滙豐 （00005） 續軟，股價逆市跌1.3%。

【09：26】比特幣今早重上50000美元，火幣科技 （01611） 升15%；歐科雲鏈 （01499） 升14%；雄岸科技 （01647） 升13%。

【09：20】恒生指數高開255點，開報29708點。美團 （03690） 續升逾5%；中芯國際 （00981） 升7%；國美零售 （00493） 跌近13%。

【09：13】期指開報29519點，升265點或0.9%。

【09：02】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：45】恒指黑期升251點，報29609點。道指期貨升30點，報31539點。

【08：35】國美零售 （00493） 配售22.8億股股份，配售價每股1.97元，較上日收市價折讓15.09%，集資淨額44.49億元。

【配股潮】國美零售折讓15%配股 淨籌44.5億元

【中芯國際】據報中芯國際已正式獲得部分美國供應商供貨許可

【07：45】擁柬埔寨濠賭業務的金界控股 （03918） 公布，就柬埔寨衛生部報道，於2月份新冠病毒社區傳播及在NagaWorld經營場所發現若干新冠病毒個案，公司主動暫停業務。

【柬埔寨賭場】金界控股︰因應新冠肺炎個案 主動暫停營業

【07：45】賽生藥業 （06600） 以每股18.8元定價，超額認購1067.05倍，一手中籤率3%。

【新股IPO】賽生藥業6600逾43萬人認購 超額認購1067倍一手中籤率3%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29637點，升185點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.56元，跌0.54元或近1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報708.19元，升11.19元或1.6%。恒指夜期收市升140點，收報29394點。

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【07：30】美國1.9萬億美元紓困方案獲眾議院通過，帶動市場對經濟復甦憧憬增加，加上美國10年期債息在1.4厘水平窄幅爭持，美股回勇，道指收報31535點，升603點或1.95%；標指收報3901點，升90點或2.38%；納指收報13588點，升396點。

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

責任編輯︰梁浩碩