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【美股收市】紓困案報喜 道指飆603點 納指漲3%

股市 05:09 2021/03/02

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美國1.9萬億美元紓困方案獲眾議院通過，交參議院審批，帶動市場對經濟復甦憧憬增加，加上美國10年期債息在1.4厘水平窄幅爭持，美股回勇，道指最多飆735點，納指急彈3%。
道指收報31535點，升603點或1.95%；標指收報3901點，升90點或2.38%；納指收報13588點，升396點。美滙走強，突破91水平。
大型科技股領漲，蘋果急升5.4%，Facebook和Netflix升逾2%；強生疫苗獲批准緊急使用，股價升0.7%。
美國眾議院順利通過新紓困方案，隨即提交參議院審批，預期會在本月14日表決並通過。CNBC引述消息人士稱，民主黨決定放棄法案中提高最低時薪及獎勵工人的條款 ; 部分民主黨國會議員尋求以其他方式，迫使企業提高工人的最低時薪。
市場同時關注美國10年期債息走向，國際清算銀行(BIS)發表季度報告，指過去一個月債息急升，可能會完全改變金融市場的前景，同時因近日大量散戶湧入GameStop等股票，加劇大市波動性。
聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，疫情爆發揭示金融體系的缺陷，需考慮進行改革，以更好防範未來的衝擊，包括來自金融體系外部的衝擊。。她稱許多資產的估值與歷史標準相比有所提高，將評估貨幣基金、債券基金和美國國債市場 ; 至於國債市場出現的壓力，可能表明需進行常備回購或其他改變。
10年期債息周一靠穩，金價先升後回，連跌五個交易日。紐約4月期金收市跌5.8美元或0.3%，每盎斯報1723美元，是2020年6月以來最低。

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責任編輯：柯志宏

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