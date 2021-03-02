【Bitcoin】富達：比特幣可充當「數字黃金」 仍有上漲空間

▲ 富達認為比特幣可充當「數字黃金」，仍有上漲空間。（法新社資料圖片）

富達（Fidelity）全球宏觀業務主管Jurrien Timmer表示，比特幣具有令人信服的供需動態。他認為，當前比特幣資產價值9,000億美元，而鑑於黃金11萬億美元的資產價值，以及全球160萬億美元的金融資產總額，該加密貨幣仍有上漲空間。

Timmer表示，如果比特幣是合法的價值存儲，比黃金稀缺，並且具有潛在的指數需求動態變化，那麼現在是否值得考慮將其納入投資組合？他說，問題可能已經不再是「是否」，而是「多少」。

另據報道，高盛已重啟其加密貨幣交易平台，並將從下周開始，為客戶提供比特幣期貨和無本金交割遠期合約（NDF）交易服務。

早些時候，花旗發布一份長達100多頁的報告，稱隨着特斯拉（Telsa）和PayPal等公司對比特幣熱情的高漲，以及各國央行也在探索發行各自的數字貨幣，比特幣目前正處於「臨界點」，有朝一日可能成為國際貿易的首選貨幣。

不過，紐約執法部門對加密貨幣市場發出措辭嚴厲的投資者警示，警告消費者容易受到投機泡沫和罪犯濫用的影響。

紐約總檢察長Letitia James在社交媒體上表示：「投資虛擬或加密貨幣存在極大風險，我們必須採取行動保護投資者的錢包……我提醒投資者，在這個不穩定的市場投資是不審慎的，可能會造成毀滅性的損失。」

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編輯：李勝君

