【儲局官員】美聯儲局將對金融市場監管　進行重大改革

▲ 美國聯儲局理事布雷納德描述金融市場改革計劃，旨在修補新冠危機暴露的漏洞。（法新社資料圖片）

在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有永久投票權的理事布雷納德(Lael Brainard)描述未來數月廣泛監管改革議程，稱許多資產的估值與歷史標準相比有所提高，將評估貨幣基金、債券基金和美國國債市場。

布雷納德表示，新冠疫情爆發揭示金融體系的缺陷，需要考慮進行改革，以更好地防範未來的衝擊。保持銀行業強大的資本和流動性，仍然具有重要意義，需要改革共同基金，以降低風險。

「結構性漏洞可能與金融系統中的周期性漏洞相互作用，從而潛在地放大相關風險。

相對於歷史標準，許多（a number of）資產類別的估值都有所提高。在去年春季爆發疫情引發的暴跌之後，股指大盤反彈至遠高於疫情之前的水平。

一些觀察人士還指出，由於免費在綫交易平台促進散戶投資者的從眾行為，股票估值可能會繼續上漲，進而抬升波動性。信貸市場的風險偏好也有所提高，高質量的投資級（IG）公司債券交易的實際收益率略為負值，並且槓桿貸款發行量回到了2019年的水平。」

布雷納德在聯儲局主持負責金融穩定的委員會，她列出一些關鍵市場作為監管評估的目標，包括美國國債和貨幣市場基金。

她指出，特別是貨幣市場基金的資金流出，表明可能需要波動定價、最低存款等想法，以阻止贖回潮的發展。美國國債市場出現的壓力，可能表明需要進行常備回購或其他改變。

目前總體結果顯示，中央清算等系統具有彈性，仍可以審查保證金規則和其他要求，看看哪些方面可以改進。

【美國經濟】海通：美國迎史上最快復甦 聯儲局量寬退出將較金融危機時更快

聯儲局維持鴿派 美債息居高不下

聯儲局副主席稱美經濟前景改善 暗示不急於收回刺激措施

編輯：李勝君



