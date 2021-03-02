【Bitcoin】花旗：比特幣終有一日或成為國際貿易的首選貨幣

▲ 花旗：比特幣終有一日或成為國際貿易的首選貨幣

比特幣今年升勢強勢，一度高見58,332美元，現回落至5萬元以下水平。花旗發表報告指，比特幣終有一日將會成為國際貿易的首選貨幣，並認為加密貨幣正處於成為主流接受或或投機內爆的臨界點（tipping point）。

據Coindesk數據顯示，比特幣現報49469美元，過去24小時升12.8%。

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花旗指，隨Tesla（美：TSLA）和PayPal（美：PYPL）等企業對比特幣產生興趣，以及各國央行探索發行自身的數字貨幣，比特幣有可能成為國際貿易的首選貨幣。

該行指出，阻礙比特幣發展的風險和障礙許多，因此，比特幣的未來仍不確定。而比特幣在成為主流支付工具之前需要克服幾個障礙。

花旗表示，機構投資者進場激發了市場對加密貨幣的信心，但仍存在問題限制其廣泛採用，包括憂慮資本效率、保險和保管、安全以及ESG考慮等因素。該行指，加密貨幣確實有安全問題，但相比傳統支付，仍表現更佳。

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編輯：袁諾曦