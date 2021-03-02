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【樓市現象】樓市旺買家入市更爽快 「90後」堅信樓市易升難跌438萬購城‧點 首置客唔睇樓斥近千萬買君匯港

股樓投資 08:01 2021/03/02

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財政預算案公布後，二手交投氣氛繼續升溫，買家入市決定普遍爽快。近日不少準買家於短時間內拍板入市。

中原地產分行經理袁銘鍵表示，屯門城‧點新近錄得低層C室成交，實用面積217平方呎，屬開放式單位，叫價450萬元，議價12萬元後，以438萬元沽出，平均實用呎價20,184元。

【低水筍盤】孝順上車客為方便照顧年長媽媽 遇上臨海屋苑3房即拍板承接 成交價僅528萬 呎價唔使9千，詳見【下一頁


袁銘鍵表示，買家一名「90後」，見近期樓市回勇，相信樓價易升難跌，遂加速入市，比較屯門區一二手樓盤後，心儀城‧點坐落於市中心，樓齡亦新，議價後立即入市。原業主則於2017年以303萬元一手買入單位，持貨約4年轉售，賬面獲利135萬元，單位期內升值45%。

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【新春笑一笑】狹縫中的坐廁 發霉圖案地磚 多圖睇千奇百怪裝修，詳見【下一頁】 


此外，一名首置人士於無睇樓的情況下，以950萬元購奧運站君匯港2房。香港置業分區市務董事（銷售）許鷹傑表示，上述售出單位為君匯港5座中層G室，2房間隔，向東望市景，實用面積約474平方呎。

K11 MUSEA再主動延長閉館至周五 安排員工租戶覆檢 商場會以最安全狀態周六重開，詳見【下一頁】 


許鷹傑指，單位以約980萬元交吉放售約8個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價30萬元，以約950萬元成交，折合實用呎價約20,042元。據悉，新業主為首置客，心儀單位望價錢合理，屋苑優質，在未有睇樓下即決定承接上址。

【筍盤推介】 千禧臨海屋苑罕有放盤 廳大房大裝修企理可即住 具基建效應升值之選，詳見【下一頁】 

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記者：陳詠妍

財務自由 成交 銷售 樓價 財政預算案 奧運站 屯門 城‧點 君滙港
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