【電動車】Tesla重上700關　分析師料電動車股可再彈五成、行業市值可達5萬億美元

▲ Wedbush分析師Daniel Ives認為，環球綠色浪潮下，電動車行業相當龐大。

美國新能源汽車板塊大幅上漲，Tesla（美：TSLA）重上700美元關，蔚來汽車（美：NIO）升逾7%，小鵬汽車（美：XPEV）及理想汽車（美：LI）亦升逾3%。Wedbush分析師Daniel Ives認為，環球綠色浪潮下，電動車行業相當龐大，就像一個大海洋，而非一隻小艇，故不只Tesla，整個電動車股今年料可再彈40%至50%。

Ives預計，電動車行業市場規模，將於未來十年擴大至5萬億美元。市場研究機構Fortune Business Insights去年指電動車行業約值2500億美元。

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Ives同時看好傳統汽車股及電動車股前景。他稱，汽車行業正在復興，整個行業將會迎來估值重估，特別是通用汽車（美：GM）及福特汽車（美：F）。

「就電動車行業來說，這是過去20至30年來，最具變革性的增長趨勢之一，相信未來數年行內不少公司都會成為贏家。」

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編輯：陳韻妍