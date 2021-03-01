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【電動車】Tesla重上700關　分析師料電動車股可再彈五成、行業市值可達5萬億美元

股市 23:23 2021/03/01

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Wedbush分析師Daniel Ives認為，環球綠色浪潮下，電動車行業相當龐大。

美國新能源汽車板塊大幅上漲，Tesla（美：TSLA）重上700美元關，蔚來汽車（美：NIO）升逾7%，小鵬汽車（美：XPEV）及理想汽車（美：LI）亦升逾3%。Wedbush分析師Daniel Ives認為，環球綠色浪潮下，電動車行業相當龐大，就像一個大海洋，而非一隻小艇，故不只Tesla，整個電動車股今年料可再彈40%至50%。

Ives預計，電動車行業市場規模，將於未來十年擴大至5萬億美元。市場研究機構Fortune Business Insights去年指電動車行業約值2500億美元。

理想汽車第四季業績遠超預期【下一頁】

Ives同時看好傳統汽車股及電動車股前景。他稱，汽車行業正在復興，整個行業將會迎來估值重估，特別是通用汽車（美：GM）及福特汽車（美：F）。

「就電動車行業來說，這是過去20至30年來，最具變革性的增長趨勢之一，相信未來數年行內不少公司都會成為贏家。」

相關文章：【新股IPO】電動車初創Lucid借殼上市　近年最大SPAC上市個案　與其合併公司Churchill Capital跌逾4成

相關文章：【芯片荒？】Tesla據報暫停加州Model 3生產　Elon Musk﹕現時已復產（第二版）

 

編輯：陳韻妍

美股 汽車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蔚來（美：NIO） 電動車 汽車股 Tesla 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 理想汽車（Li Auto，美：LI）
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