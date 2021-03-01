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【中概股】中概股大幅反彈　券商股富途領跑漲11%、老虎漲7%　蔚來漲7%收市後公布季績

股市 23:16 2021/03/01

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中概股反彈，蔚來汽車收市後公布季績。

熱門中概股大幅反彈，百度（美：BIDU）此前宣布1：80比例拆股於3月1日生效，現漲5%，現價報295美元。值得留意，電動車股蔚來（美：NIO）將於收市後公布第四季業績，由於華爾街一致看好蔚來將繼續縮減季度虧損，其股價不斷走高，現升超過7%，現價報48.95美元。

市場普遍預測蔚來業績有大驚喜，此次財報主要有三大焦點分別為，第四季汽車交付量再創新高推動業績造好；旗艦ES8將助力蔚來毛利率超越理想（美：LI）；受美國債息上升影響；新能源汽車板塊炒作熱潮退去。

其他個股表現，電動車「三劍俠」理想汽車就小鵬汽車（美：XPEV）現分別彈3%及4%，互聯網券商股領漲，富途（美：FUTU）現彈高逾11%，向上融科（美：TIGR）抽升7.5%。電商股表現造好，拼多多（美：PDD）升5%，京東（美：JD）升3%。視頻股嗶哩嗶哩（美：BILI）漲6%。騰訊音樂（美：TME）升1.6%。

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【中概股】百度擬成立獨立人工智能晶片企業　股價曾升9%破頂

編輯：陳華

美股 京東集團—SW（09618） 中國概念股 京東（美：JD） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 富途（美：FUTU） 蔚來（美：NIO） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 拼多多（美：PDD） 百度（美：BIDU）
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