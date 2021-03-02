【開市9點半】恒指世紀大改革、明年增加至80家　有哪些贏家與輸家？

（1）恒生指數公司落實半世紀以來最大改革。恒指公司周一（1日）收市公布改革內容，目標於2022年中前透過定期指數檢討將成份股數目增加至80隻，而最終數目將固定為100隻，較上周季檢結果的恒指55家成份股大幅增加。所有建議2021年5月指數檢討開始實施。

即睇開市9點半重點：

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【恒指改革】恒生指數落實改革 擬逐步擴大指數成份股至100家、明年中加至80家（第二版）

（2）恒指大改革，一文看清4類贏家及輸家。

【恒指改革】恒指改革5月權重上限8%、明年擴容至80家 一文看清4類贏家輸家

（3）汽車之家已通過上市聆訊 集資約77.5億元，最快首季掛牌。

【新股IPO】汽車之家已通過上市聆訊、料首季掛牌 平安為最大股東

（4）繼新加坡交易所諮詢引入俗稱空白支票公司的SPAC上市機制後，證監會、港交所將應金融領導委員會要求 探討SPAC等上市制度。

【SPAC】證監會和港交所將應金融領導委員會要求 探討SPAC等上市制度

（5）目前有4新股招股，朝雲集團 （新上市編號：06601） 最為火熱，周三截止招股。

【新股IPO】朝雲集團6601正招股 認購前的五大不可不知

【新股IPO】朝雲集團6601孖展暫錄166億 超額認購53倍、國際配售足額認購

（6）牛年最受捧的內地公募基金嘉實 看好港股慢牛前景

【北水基金】最受捧新北水基金 看好港股慢牛前景

（7）摩通料內房股今年銷售勝預期

【大行報告】摩通：若首兩個月的銷售速度維持 內房股今年銷售料勝預期

（8）陳茂波：加稅對一般投資者影響不大 料對高頻交易有影響

【股票印花稅】陳茂波：加稅對一般投資者影響不大 料對高頻交易有影響

（9）海底撈成為藍籌新貴後發盈警

【恒指新貴】海底撈盈警 料去年淨利潤按年跌9成

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：謝卓榮