▲ 【大行報告】摩通：若首兩個月的銷售速度維持 內房股今年銷售料勝預期

內房股陸續公布2月份銷售數據，摩根大通指，22大主要內房發展商的2月份銷售超過4,060億元人民幣，按年大升逾2倍，令今年首兩個月銷售額累計大增74%，主要是低基數效應所致。摩通認為，若首兩個月的銷售速度與全年相若，今年銷售額料按年增長13%，至7.5萬億元人民幣。現時市場普遍預期，內房今年銷售額增長約5%至8%，意味內房股仍有上升空間。

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內房股上周跑贏大市，摩通稱，內房股基本因素於3月仍穩健，主要由於銷情持續強勁，兩會料會釋出穩定訊號，即將公布的全年業績料可反映內房股高盈利及高股息率。摩通預期，內房去年盈利增長約8%，平均股息率約7.2厘

參照歷史數據，內房股於兩會期間普遍跑贏大市，於2017至2020年間，平均升約4%，同時內房股與美國債息的關聯度為負數，故相信內房升勢可持續。大型內房股中，華潤置地 （01109） 及龍湖 （00960） 是首選，旭輝 （00884） 則是中型股首選，而世茂 （00813） 及新城發展 （01030） 的翻身故事也愈趨吸引。

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編輯：陳韻妍