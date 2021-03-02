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【恒指新貴】海底撈盈警跌半成後倒升　料去年淨利潤按年跌9成

股市 10:02 2021/03/02

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海底撈染藍後發盈警，料去年淨利潤跌9成。

剛晉升藍籌新貴的海底撈 （06862） 發盈警，預計截至去年12月底止，淨利潤按年下降90%，而2019年淨利潤約23.5億元人民幣。受惠納入恒指，海底撈周一漲8.17%，今早先跌後倒升，早段股價一度回吐半成，低見65.2元，其後轉升逾1%，高見69.75元。

海底撈解釋，受新冠病毒爆發及其後疾病預防措施影響，全球各地國家及地區對消費場所實施的限制對營運造成重大影響；因美元兌人民幣的匯率波動而出現淨匯兌損失約幣2.3億元人民，其中絕大多數為未實現的匯兌損失。

海底撈稱，2020年集團一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作以減少負面影響。同時，積極開設新餐廳及繼續推廣海底撈餐廳網絡。此外，集團亦實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理運營資金並運用信貸融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

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編輯：陳華

港股 恒生指數 盈警 海底撈（06862）
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