  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SPAC】證監會和港交所將應金融領導委員會要求　探討SPAC等上市制度

股市 21:21 2021/03/01

分享：

【SPAC】證監會和港交所將應金融領導委員會要求　探討SPAC等上市制度

近年愈來愈多富豪商賈透過特殊目的收購公司（SPAC）上市集資，市傳長和系創辦人李嘉誠、新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛等，也有意沾手SAPC。繼新加坡交易所諮詢引入俗稱空白支票公司的SPAC上市機制後，市場早前傳出，港交所  （00388）  據報正研究SPAC機制。

李嘉誠擬透過SPAC上市集資31億元【下一頁】

金融領導委員會昨舉行會議，席間委員聽取了證監會和港交所簡介有關SPAC在環球金融市場的最新發展，證監會和港交所將應委員會的要求，進一步探討合適的上市制度，以加強香港作為國際金融中心的競爭力，同時保障投資大眾的權益。

SPAC於去年在美國市場大熱，多家SPAC美股股價大升，不少亞洲機構投資者、企業漸接受為另類新股IPO方式。

此外，金融領導委員會歡迎政府及金融監管機構，繼續推進有關建議擴大「政府綠色債券計劃」的規模及發行零售綠色債券，及將於今年中設立全新的「綠色和可持續金融資助計劃」，以鞏固香港作為區內綠色和可持續金融中心的地位。

相關文章：【新世界發展】鄭志剛傳醞釀在美國通過SPAC上市 集資最多31億元

相關文章：【新股IPO】富衛保險或轉到新加坡上市　另考慮與SPAC合併

 

編輯：陳韻妍
　

港股 美股 鄭志剛 李嘉誠 證監會 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 新世界發展（00017） IPO 新世界
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌