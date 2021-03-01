▲ 【SPAC】證監會和港交所將應金融領導委員會要求 探討SPAC等上市制度

近年愈來愈多富豪商賈透過特殊目的收購公司（SPAC）上市集資，市傳長和系創辦人李嘉誠、新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛等，也有意沾手SAPC。繼新加坡交易所諮詢引入俗稱空白支票公司的SPAC上市機制後，市場早前傳出，港交所 （00388） 據報正研究SPAC機制。

李嘉誠擬透過SPAC上市集資31億元【下一頁】

金融領導委員會昨舉行會議，席間委員聽取了證監會和港交所簡介有關SPAC在環球金融市場的最新發展，證監會和港交所將應委員會的要求，進一步探討合適的上市制度，以加強香港作為國際金融中心的競爭力，同時保障投資大眾的權益。

SPAC於去年在美國市場大熱，多家SPAC美股股價大升，不少亞洲機構投資者、企業漸接受為另類新股IPO方式。

此外，金融領導委員會歡迎政府及金融監管機構，繼續推進有關建議擴大「政府綠色債券計劃」的規模及發行零售綠色債券，及將於今年中設立全新的「綠色和可持續金融資助計劃」，以鞏固香港作為區內綠色和可持續金融中心的地位。

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編輯：陳韻妍

