英國保險公司英傑華制定目標 積極實現2040年淨零碳排放

英國保險公司英傑華集團（Aviva）計劃在2040年前要達到淨零碳排放，表示這是全球任何大型保險公司中所設下最苛刻的目標。該保險公司計劃到2040年實現投資淨零碳排放為零，到2030年實現營運和供應鏈的淨零碳排放為零。

繼2015年通過《巴黎協定》（Paris Agreement）中的氣候協議後，許多國家和公司的目標是到2050年實現淨零碳排放，以將全球變暖限制在比工業化之前的標準高攝氏1.5度的水平。

Aviva的計劃包括擴大綠色投資，並在辦公室改用可再生能源、在機動車輛上改用電動或混合動力汽車。

英傑華是聯合國所召集「淨零排放資產擁有者聯盟」（Net-Zero Asset Owner Alliance）的30多個成員之一，聯盟還包括歐洲保險公司安聯（Allianz）、安盛（AXA）、忠利（Generali）及蘇黎世（Zurich）等。

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責任編輯：梁翠麗