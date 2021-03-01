日本每年丟棄600萬噸食物 多間公司需求解決方法

根據日本政府，日本每年要處理600萬噸以上的過期食品，造成的損失約為2萬億日元（約1454億港元）。當地政府頒布了一項新法律，要求各企業要到2030年將處理廢置食物的成本從2000年的數量減少至一半，不少公司紛紛尋求解決辦法。

除了薪金外，日本連鎖便利店Lawson經營的最大開支為棄掉的食物。其已開始使用美國公司DataRobot的AI以估算貨架上的商品會賣滯銷或是供不應求，目標是將過量存庫減少30％，並希​​望到2030年能將所有商店的食物浪費減少至2018年的一半。

其他公司也與食品公司合作開發了新的技術平台，以減少食物浪費，以此作為實現可持續發展目標（SDGs）的一部分。跨國資訊科技公司日本電氣公司（NEC Corp.）使用的AI系統不僅可以分析天氣和客戶趨勢等數據來估計需求，甚至能夠分析背後的原因。日本一些大型的零售商和食品製造商已經開始沿用這項技術，有望把成本降低15％-75％。

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責任編輯：梁翠麗