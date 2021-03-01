無力償還18億美元賬單 德州電力公司申請破產保護

德州最大、歷史最悠久的布拉索斯電力公司（Brazos Electric Power Cooperative Inc）因無力支付18億美元（約139.6億港元）電費，在休斯敦聯邦法院申請破產保護。

2月中的嚴寒天氣摧毀了德州近一半的發電廠，導致430萬人連續幾天斷電。布拉索斯電力公司和其他不能供電的電力公司，被迫要求以高價購買替代能源。

德州電網營運商電力可靠性委員會（ERCOT）上週五表示，尚未支付的幾十億美元賬單，突顯了公共事業和電力公司的財務壓力。高層們表示，未來幾天可能會有更多的電力公司拒絕支付賬單。

ERCOT將市場電價推高至每兆瓦時（mwh）9,000美元（約6.98萬港元）超過4天，並收取巨額服務費，引發了不少公司的債務危機。業內高層表示，這些服務費是以往價格的500倍。

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責任編輯：梁翠麗