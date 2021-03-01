  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無力償還18億美元賬單 德州電力公司申請破產保護

環球政經 20:15 2021/03/01

分享：

德州最大、歷史最悠久的布拉索斯電力公司（Brazos Electric Power Cooperative Inc）因無力支付18億美元（約139.6億港元）電費，在休斯敦聯邦法院申請破產保護。

2月中的嚴寒天氣摧毀了德州近一半的發電廠，導致430萬人連續幾天斷電。布拉索斯電力公司和其他不能供電的電力公司，被迫要求以高價購買替代能源。

德州電網營運商電力可靠性委員會（ERCOT）上週五表示，尚未支付的幾十億美元賬單，突顯了公共事業和電力公司的財務壓力。高層們表示，未來幾天可能會有更多的電力公司拒絕支付賬單。

ERCOT將市場電價推高至每兆瓦時（mwh）9,000美元（約6.98萬港元）超過4天，並收取巨額服務費，引發了不少公司的債務危機。業內高層表示，這些服務費是以往價格的500倍。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位