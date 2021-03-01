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【樓市成交】嘉湖2月錄50宗成交 買家儲夠首期即入市　620萬購樂湖居3房

股樓投資 19:57 2021/03/01

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嘉湖山莊承接1月旺勢， 2月交投續旺，剛過去的周、六日連錄6宗成交，全月錄得50宗成交，平均實用呎價約10,972元。

中原地產天水圍高級區域營業經理文家輝表示，分行新近促成嘉湖山莊樂湖居2座高層H室成交，實用面積為549平方呎，三房間隔，外望開揚市景，附連裝修，叫價638萬元，議價後以620萬元沽出，平均實用呎價11,293元。

文家輝指，新買家為區內租客，見租金無下跌，儲夠首期立即置業，睇樓兩星期，見市況愈來愈旺，見上址條件合適，翌日即還價，而業主肯減18萬元，立即承接。

原業主則於2017年4月以490萬元買入單位，持貨近4年轉售，賬面獲利130萬元，單位期內升值約27%。

【延伸閱讀】【室內設計】港爸擲60萬裝修640呎居屋 為妻設計「專屬」廚房 讓孩子自選房間顏色 【見下頁

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記者：李兆明

樓盤分類 成交 天水圍 嘉湖山莊 樂湖居
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