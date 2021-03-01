【樓市熱話】70後大反擊 批90、00後過分美化九十年代 誤會上車十分輕易

出生於不同年代的人不只在年齡上有差距，就連在價值觀上可能都存在極大差異，甚至是矛盾。之前有90後網友曾在討論區發文指自己生不逢時，所以才導致無法「上車」，而今次就有70後反擊90後及00後，指其實70後並不是大家想像中一般輕易上車。

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樓主表示，現在年輕人只懂得强調現時樓價有多高，論點都只是集中於樓價高企，但在90年代時，70後遇上的金融風暴、「沙士」等嚴重打擊，這群年輕人全都沒有提及過。樓主及後向一衆00後及90後發出宣言：「70後確有好多上車機會，但這是你們永遠都改變不了，但70後當年機會及工資較今日少亦是事實。」樓主其實也認同當年的上車機會較多，但認為年輕人更應該做好自己，努力謀出路，並不只是怪責社會，因為這也無補於事。

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有網友對樓主以上言論亦深感認同，表示自己當年為上車都相當節儉，每天努力返工放工進修星期六再替別人補習，而上車的頭數年亦未曾出外旅行，是一些血有汗的經歷。在資本主義下，他深信要努力爬至最高的20%才可以在社會上有決策權，80%的小市民只會怨天怨地，是殘酷卻很現實。

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責任編輯：翁嘉陽