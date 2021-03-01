【數碼理財】 投委會調查：一半受訪者去年更頻繁使用數碼理財　28%有興趣使用虛擬銀行

▲ 有4分之3的受訪者去年曾使用數碼理財服務，最常用的是網上銀行(70%)。（資料圖片）

投資者及理財教育委員會（投委會）於去年12月進行有關市民使用數碼理財的調查，發現有4分之3的受訪者去年曾使用數碼理財服務，最常用的分別是網上銀行(70%)、網上支 付(57%)和網上投資(43%)。同時，數碼理財服務的應用亦有增長，除了越趨普遍的電子錢包外，有近3成的受訪者表示有興趣來年使用近期大熱的虛擬銀行。

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投委會的「數碼理財服務使用情況調查」發現，約一半受訪者表示在 2020 年較前一年更頻繁使用數碼理財服務，特別是網上支付。 近年數碼理財服務推陳出新，是次調查亦涵蓋了4項較新推出的服務，分別為電子錢包、虛擬銀行、虛擬保險以及機械理財顧問。

電子錢包的使用情況較為普遍，有9成受訪者曾聽說電子錢包，有58%則表示過去12個月曾使用。至於虛擬銀行 ，雖然有超過6成受訪者曾聽說有關服務，但僅得3%用戶已於虛擬銀行開設戶口；有28%受訪者有興趣於來年使用。不過，市民對於虛擬保險及機械理財顧問的認知程度稍低，不足3成受訪者表示曾聽說有關服務 。

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責任編輯：葉泳珊