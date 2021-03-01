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【智能手錶】Motorola重返智能手錶市場　本年6月份續推Moto G、Moto Watch

科技 21:00 2021/03/01

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Motorola將會在本年6月份開始，陸續發布Moto G、Moto Watch及Moto One三款智能手錶。

智能手錶產品日趨普及，並具有一定市場發展潛力。早於去年已有消息傳出，摩托羅拉（Motorola）將重返智能手錶市場。據最新消息報道指，Motorola會在本年6月份開始，陸續發布Moto G、Moto Watch及Moto One三款智能手錶。

＜＜【智能手錶】Samsung或放棄Tizen OS系統　改為推出WearOS智能手錶

＜＜【智能手錶】部分Apple Watch無法充電　蘋果宣布為用戶提供免費維修服務

報道指出，2020年Motorola授權一間「eBuyNow」加拿大製造商使用旗下商標，推出搭載 Google Wear OS系統的Moto 360智能手錶。據消息透露，Motorola會在今年內推出三款Motorola智能手錶產品。其中一款入門級Moto G手錶，預計最快6月份推出，其設計類似於Moto 360，搭載圓形錶身及設有兩個實體按鍵。

另一款Moto Watch，則採用類似Apple Watch的方形設計，Moto One或成為該系列的旗艦產品，兩款型號會在7月上市。據傳，三款智能手錶將採用高通Snapdragon Wear 4100處理器，搭載至少1GB記憶體，並運行Wear OS最新版本。

責任編輯：李寶如

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