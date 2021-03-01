【美股焦點】道指續領漲 美債息高位回落 美股三大指數高開高走

美國十年期債息孳息率高位回落殖利率自高位回落，由上周五（26日）最高的1.53厘回落至1.43厘，美股周一 (1 日) 全面走高，道瓊工業指數大漲近 600 點或 1.96％，報31,524點，納斯達克指數升1.7％或230點，報13,425點，標普500指數漲1.8％或68.9點，3881點。

【美股分析】十年期國債息率急升惹禍 為何債息升會拖累股市?

多位聯儲局官員指，孳息率上升全因市場對疫苗大規模接種後的經濟復甦預期，以及額外財政措施的預期，最新公布的美國2月ISM製造業PMI為60.8，亦創約三年最大擴張速度。道指重磅股波音（BA）升6.62%，報226.5美元; 早前遭拋售的科技股亦見反彈，蘋果、微軟分別升2.8%及1.54%，Facebook及Alphabet分別升0.8%及0.9%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機