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【源‧來自有機@iM網欄】注意人造成份對毛孩的傷害 認識寵物專用有機認證產品

名人薈萃 13:03 2021/03/03

分享：

當大家越來越注意到護膚品及個人護理產品所含的有害化學成份、防腐劑、添加劑、致癌物質等，因此返璞歸真，重拾天然有機產品的懷抱時，別忘記了我們家的毛孩啊！

市面上大部份的寵物護理產品，跟人類用的產品一樣，含有不少人造成份！國際非謀利環保組織【The Environmental Working Group (EWG) 環境工作組織】就曾經在狗和貓身上採集樣本，結果發現我們的寵物不幸地與人類一樣，被類似的人造物質污染。

我們的毛孩是家庭的一員，與我們一起生活、甚至一起睡覺，毛孩爸媽給牠們預備的日常清潔護理產品，會不會用了為自己選擇產品時的想法去挑選？看品牌、香味、是否容易起泡……？你會查看成份表嗎？了解它們的益處／害處又是什麼？

 

就如給自己和家人使用的產品一樣，我鼓勵大家也考慮給毛孩選擇獲有機認證的產品，原因起碼有三個：

 

  1. 避免刺激

為寵物選擇洗髮水和護髮素時，不要只着重清潔功效，也要留意洗澡期間和之後寵物的舒適度。坊間不少產品只能滿足第一個要求，卻原來同時殘留不少刺激性的化學物質在毛孩的皮膚上，導致刺激、痕癢和不適。

這些化學成份包括人造色素、人造香料和增稠劑等，還有五花八門的人造成份，未能盡錄！所有這些都有可能刺激毛孩的敏感皮膚！

獲得有機認證的產品絕對不能使用這些人造和有害成份，寵物面對潛在刺激的可能性也因此大減。

  1. 天然有機成份不僅僅有助於清潔

天然有機成份比人造化學物質附帶更多好處！例如：

  • 有機薰衣草不僅可以舒緩和軟化皮膚，而且還可以用作抗菌和消炎，以及驅蟲蝨，在春季和夏季非常重要！
  • 有機蘋果醋可以清除毛囊和毛髮的積聚物，讓狗狗的毛更光亮、順滑，減少皮膚痕癢、乾燥和皮屑。
  • 有機迷迭香能改善皮膚血液循環，促進毛髮生長和健康強韌。
  • 有機羅勒有助抗病毒和抗菌，從而舒緩皮膚的刺激、痕癢，並有助驅蟲蝨。
  • 有機椰子油不但是很好的滋潤成份，也可代替對皮膚毛髮有害的化學起泡劑，產生泡沫來達至清潔功效；它亦能促進皮膚健康和毛髮生長。
  • 有機蜂蜜能幫助對抗感染，促進皮膚更新和健康，保濕、滋潤、舒緩和軟化皮膚，讓毛髮亮澤。

還有很多很多天然有機成份，對毛孩的皮膚和身體健康都有裨益。

  1. 同時幫助毛孩又愛護環境

有機認證的產品因為成份的種植和生產的過程都要滿足一系列嚴格要求，當中包括對環境的保護和對資源（例如電力和水）的運用，必須是可持續發展、不殘害動物且符合貿易道德規範，不添加任何人造或合成、基因改造成份。選擇有機認證的產品，不但有益於毛孩的健康，也間接減少人造化學成份對環境傷害。

明白了人造化解成份可能對毛孩所造成的傷害，選擇適合牠們的有機認證產品。

作者_Dorothy（杜勵霏）簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店

從單純地相信品牌，到決意學識甚麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

盛酷生活 網址：www.Estival.Life

Facebook專頁：https://www.facebook.com/estivallife

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