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【樓市故事】三客搶一盤 屯門瓏門2房戶 850萬元成交　原業主持貨7年勁賺7成

理財智慧 20:02 2021/03/01

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屯門二手物業市場氣氛熾熱，盤源不斷收窄，三客搶瓏門8座極高層，以850萬元沽出，減價10萬，折合平均實用呎價17857元。

中原地產屯門瓏門第三分行高級分行經理吳倬霆表示，瓏門8座極高層B室是兩房戶，實用面積476平方呎，叫價860萬元。過去周日被三組買家同時洽購，最終減價10萬元，以850萬元沽出，折合平均實用呎價17857元。

【3月部署】冠軍分析員張憶東：3月中美復甦概念　嚴選10隻周期價值股 【下一頁

買家是為外區來的，認為屯門樓價低水，而且有發展潛力，決定擇居區內。他被瓏門位置及配套吸引，見上址價錢合理，迅速拍板承接。

原業主在2014年1月以498萬元一手買入單位，持貨7年後轉售，帳面獲利352萬元或71%

【延伸閱讀】港爸擲60萬裝修640呎居屋 為妻設計「專屬」廚房 讓孩子自選房間顏色 【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

物業市場 屯門
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