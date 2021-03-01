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【恒指改革】恒指改革5月權重上限8%、明年擴容至80家　一文看清4類贏家輸家

股市 19:13 2021/03/01

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恒生指數將迎來半世紀以來最大改革，目標於2022年中前將恒指成份股數目增加至80隻，最終數目將固定為100隻。值得注意是，恒指成份股權重上限從10%下調至8%，同股不同權及第二上市也適用，於下輪5月季檢起實行。到底恒指改革後，誰是贏家及輸家？

恒生指數落實改革，一文看清優化內容，看【下一頁】

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輸家：重磅股騰訊、友邦料各有30億沽盤

根據恒生公司資料顯示，截至2月26日，與恒生指數掛鈎的交易所買賣産品的資産管理約216億美元（約1674億港元）。按3月15日生效季檢結果計算，改革生效後，預期重磅股騰訊 （00700） 及友邦 （01299） 共有逾60億被動資金流出，相反，美團 （03690） 及阿里巴巴 （09988） 則有逾100億元的淨流入。

根據最新季檢調整權重，恒生指數中，權重高達10%只有騰訊 （00700） 及友邦 （01299） 。這意味改革後兩股分別會有33.5億元被動資金淨流出。

輸家：本地股、收息投資者

恒指公司在諮詢檢討明文要恒指保留香港公司代表性，首次設下香港公司佔恒指成份股20家至25家，但現實中現時恒指成份股約24家，有關設定只是把現有香港公司免於被剔除，未有加大設入，而且恒指公司模擬測試中，當恒指擴大至80家，香港公司的權重會由41.5%降至33.1%，被動追蹤資金會受壓。

另外，盈富基金 （02800） 以往息率達3厘至4厘，隨恒指近年加強新經濟元素，去年經濟轉弱拖累傳統經濟股派息，最新息率已跌至2.6厘，料擴大後息率會進一步受壓至2.1厘，對以盈富基金、恒指強積金收息的投資者，不無影響。

贏家：阿里巴巴、美團、快手

現時同股不同權及第二上市成份股的權重上限為5%，恒指改革生效後，權重上限將劃一升至8%，這意味，阿里巴巴及美團將會受惠，預期分別約有50.2億元被動資金淨流入。

值得留意是，內地短視頻應用程式快手 （01024） 市值達1.3萬億元，足以符合納入恒指等指數要求。由於改革後成份股只需要3個月上市歷史，換言之，今年2月上市的快手有望最快於5月季檢「染藍」，成為最大潛在贏家之一。

贏家：醫療股、消費股

另外，按行業計，恒指改革後，醫療保健、非必需及必需消費行業會最受惠。根據模擬結果，若成份股增至80隻，醫療保健的市值覆蓋率將會由現時的22.5%調升至78.4%，成份股由3隻增至10隻。消費行業方面，預期成份股數目由11隻增至20隻，市值覆蓋率由33.6%升至65.3%。

總結而言，恒指改革令指數代表香港整體市場能力擴大，恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄期望，指數改革可令現有被動追蹤恒指的1674億港元資金規模擴大。若果恆指公司目標成真，都可以減輕對上述「輸家」影響，對所有成份股都能「共贏」。

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【2021展望】高盛10問10答中港股市 恒指改革料誰資金流入最多？

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編輯：袁諾曦

港股 快手—W（01024） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生指數 指數 同股不同權 第二上市
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