會計師公會就一人一票選會長及副會長諮詢業界3個月　5月31日截止

▲ 香港會計師公會會長鄭中正表示，建議選舉框架所列的3個方案並不是僅有的可行選項，明白大家會有不同的意見。

香港會計師公會發表有關「一人一票」選舉方式的諮詢文件，於現有選舉模式上建議修改的部分方案，以便推行2018年特別大會通過的決議案，以一人一票投票方式表決選出會長及副會長。諮詢期由今日起至5月31日止，為期3個月。

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為回應會員對一人一票選舉的訴求，會計師公會2018年通過「一人一票選會長」議案，理事會於2020年成立了獨立專責小組。獨立專責小組曾考慮多個可讓全體會員選舉會長及副會長的提名方式，並選出了三個可行的方案。香港會計師公會會長鄭中正表示，建議選舉框架所列的3個方案並不是僅有的可行選項，明白大家會有不同的意見。

新增4項參選人資格要求

據諮詢文件，每名會員將有3票，3張票投給會長、執行副會長及非執行副會長。參選人除需要是註冊會計師（CPA）及理事會成員外，新增4項資格要求，分別為參選人須無犯罪記錄及紀律處分記錄；過去5年內未有個人破產，或與債權人達成任何協議；資深從業人士，建議至少入會7年；會長應至少在理事會服務4年，副會長則至少服務3年，且提名人在過去兩年內有在理事會服務的往績。

提名程序有三大建議

提名程序方面，初步有三大建議：（1）參選人由理事會提名，會長至少須獲得6名理事的背書，且將理事劃分為執業、非執業、政府任命三個界別，每個界別須至少有2名理事背書。一般而言，「執業」指進行提供審計、稅務或其他專業服務的會計師，「非執業」則指提供日常會計、財務、公共服務等的會計師。參選人要獲得理事會內至少4名會計師的支持，以及至少2名政府人士或政府任命人士的支持。

（2）參選人只要獲得100名會員支持，便可進入選舉。（3）參選人至少獲得4名理事支持，且其中至少2名理事來自政府理事，同時也要獲得100名會員支持。

現行選舉機制被視為傾向政府

鄭中正指，儘管相關決議案或會面對法律挑戰，理事會關注會員的意見及對一人一票選舉方式的訴求，由於會計師公會是根據《專業會計師條例》成立的法定機構，要改變選舉方式必須全面修訂相關法例，因此充分諮詢各方持份者的意見，以及得到政府與立法會支持，皆不可或缺的。

會計師公會會員逾4萬，現時公會會長由理事會互選得出，雖然理事會有14名理事由會員選出，但由港府官員、委任理事佔另外6席，其餘一席為上任會長，機制因而被視為傾向政府。

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編輯：陳韻妍