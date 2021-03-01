【大行報告】多間大行上調ASM目標價　麥格理最牛 潛在升幅逾5成

ASM太平洋(00522 )公布業績後獲多間大行唱好。其中麥格理發表報告表示，集團去年第四季收入高於公司指引及市場預期的7%及11%，經營利潤也高於市場預期的10%，更料可受惠於今年下半年汽車及工業需求復甦。

該行上調其今年度每股盈利預測8%，並維持2022至2023年度盈測，目標價相應由146.2元升至161.7元，為多間大行中目標價最高的一間，維持「跑贏大市」評級，以周一（1日)收市價104.3元計，潛在升幅達55%。

各大行對ASM目標價：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，美銀證券發表報告指，ASM管理層已確認今年首季訂單向上，料逾7億美元，水平與2018年上半年高峰相若，估計是受惠半導體上行周期帶動資本開支增長，加上新晶片供應等亦有幫助，並預期配合智能手機及汽車行業轉勢，首季後SMT業務增長將更顯著，此外集團更宣布派發末期息每股2元，高於該行預期的1.3元。

該行將集團2021至2022年每股盈測升13%至17%，並將2022至2023年每年派息預測升20%至30%，重申對其「買入」評級，以反映增長及派息，上調目標價由130元升至150元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧