印度總理莫迪接種國產疫苗「讓病毒於印度消失」

印度1月中開始為國民接種新冠疫苗，並於當地周一（1日）擴大新冠疫苗接種計劃。印度總理莫迪（Narendra Modi ）亦以身作則，於印度醫院接種由印度本土生產的新冠疫苗。莫迪亦呼籲合資格國民盡快接種新冠疫苗，「讓新冠病毒於印度消失」（Together，let us make India Covid-19 free）。

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印度今年1月中展開新冠疫苗接種計劃，短期內已為過千萬名國民接種新冠疫苗。印度成為全球第二個新冠疫苗接種過千萬劑的國家，接種速度僅次於美國。但印度首階段僅限醫護人員與前綫工作者接種疫苗。印度目前擴大接種對象，安排60歲或以上人士，及45歲或以上出現併發症人士，也可免費接種新冠疫苗。

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現年70歲的莫迪亦以身作則，周一率先接種由印度巴拉特生物技術公司研發，並由當地自行生產的Covaxin疫苗。他於Twitter發布於醫院接種疫苗的相片，並呼籲合資格國民盡快接種疫苗，共同對抗新冠肺炎疫情，讓新冠病毒於印度消失。印度亦訂立目標，希望於今年7月底前為3億優先群體完成疫苗接種。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：郭麗明