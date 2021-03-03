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【BNO移民英國】移民英國住邊？ 最健康城市揭曉（附排名）

環球社會熱點 18:21 2021/03/03

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英國向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，符合資格的港人及其家庭受養人可藉此入籍英國。前往英國必須先考慮移居地區，英國政府首次公佈國家健康指數，指出英國沃金厄姆鎮（Wokingham）為英格蘭最健康地區，而布莱克浦鎮（Blackpool）則被評為最不健康地區。

BNO移民英國注意：中資購入多所英國私校 包括戴安娜王妃母校（附名單） 【下一頁】

英國國家統計局（Office for National Statistics）和金融服務公司Lane Clark & Peacock合作，收集不同地區的各種健康數據，如癡呆、癌症、酗酒、成人癡肥等狀況。機構最後集合所有數據所得分數，為各英格蘭地區健康狀況評分。

最健康地區排名

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該報告為全球首份綜合健康指數報告，英國內閣成員曾要求統計學家，就評估狀況衡量政府政策對民眾健康的影響。結果顯示，伯克郡（Berkshire）沃金厄姆鎮（Wokingham）以110分名列榜首，布力浦鎮則以86分墊底。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）指，部分數據可為政策制定者帶來反思空間。例如研究指出倫敦東部紐漢（Newham）在運動和健康飲食領域的分數較差，但擁有最低的抑鬱症和癡呆比例。

最不健康地方排名

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首席研究員Jonathan Person-Stuttard 接受採訪時表示，數據顯示了英格蘭不同地區存在明顯而實際性的分歧，政府應提高警覺。而由於疫情影響，情況或可能進一步惡化。

移民英國複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多 【下一頁】

雖然該數據調查只涵蓋英格蘭地區，但研究人員已計劃推廣至英國全國。

責任編輯：李俊儀

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