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【酒醉金迷@iM網欄】元宵佳節：挑戰葡萄酒燈謎！

名人薈萃 23:00 2021/02/28

分享：

正月十五元宵佳節，傳統上是一個吃湯丸、猜燈謎的日子，我也準備了5道與葡萄酒相關的燈謎來考考大家。先動腦筋猜猜，然後才看文末的答案與解釋吧！看你能猜中多少題目？

謎題：

1. 朝辭白帝彩雲間 (猜一葡萄品種）

2. 粵劇名伶 (猜一酒莊名字)

3. 靜靜的等待 (猜一葡萄酒術語)

4. 貴婦的嘆息 (猜一葡萄酒的開瓶方式)

5. 腳踏瓊漿 (猜一釀酒技術)

【酒醉金迷@iM網欄】農曆新年推介: 「好意頭」名莊紅酒

【酒醉金迷@iM網欄】波爾多的凡爾賽宮：超四級龍船酒莊

謎底揭曉：

1. 霞多麗 (Chardonnay)

霞多麗是世界最主要的白葡萄品種之一，不僅在全球被廣泛種植，而且在不同氣候條件下會表現出不同的特性，因此有著百變女王的稱號。她也是香檳和起泡酒調和成分中最重要的一份子。

2. 靚茨伯酒莊 (Château Lynch-Bages)

靚茨伯酒莊是法國波爾多1855年列級莊的五級莊，其佳釀深受酒友熱愛，酒莊的中文名字“靚茨伯"與粵劇名伶靚次伯（原名黎次伯）同名。

3. 單寧

葡萄酒中的單寧一般來源於葡萄籽、皮及梗，或者是因為存於橡木桶內而萃取橡木內的單寧而來，優質的單寧會給紅酒建立「骨架」。

4. 香檳

據說在1793 年，當國王路易十六和妻子瑪麗王后被推上斷頭台，臨行刑前王后打開一瓶香檳，瓶中氣泡緩緩溢出，發出低沉的「嘶嘶」聲，猶如王后的絕望嘆息。愛戴瑪麗王后的法國香檳區酒農為了紀念她，將開香檳時發出的輕微聲響稱為「貴婦的嘆息」。

5. 踏漿 (Grape treading/stomping)

踏漿起源於歐洲葡萄酒廠的傳統葡萄酒釀造方法。在發酵前，工人赤腳將葡萄踩碎使之成漿，也是人工破碎葡萄的一種方式。現在這程序早已被機械取代，但卻成為豐收時節的慶祝方式。

 

吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

曾旅居於巴黎、斯特拉斯堡等多個法國城市，熟識當地文化，法語達專業水平。現於波爾多工作，深入接觸列級名莊(Grand Cru)，並在亞洲為大眾推廣葡萄酒文化。持有里昂大學國際傳播學碩士學位、WSET葡萄酒第三級證書。

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