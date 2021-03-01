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【電動車】吉利戴姆勒合資Smart擬9月發佈品牌及概念車 明年投放市場

新經濟追蹤 18:24 2021/03/01

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吉利控股、戴姆勒合資的Smart品牌據報將於9月德國慕尼黑車展進行品牌及概念車發佈。

內媒報道，吉利汽車 （00175） 母企吉利控股、平治母企戴姆勒（Daimler）合資的Smart品牌計劃於2021年9月德國慕尼黑車展進行品牌及概念車全球發佈，全新一代純電動車型預計將在2022年開始投放市場並銷往全球。

吉利汽車今日收報26.05元，升3.4%，成交額15億元。

吉利：找到與富豪汽車合併的最佳方案【下一頁】

Smart為吉利控股與戴姆勒於2019年成立的合資公司，定位高端純電動智能車品牌，雙方各持一半股權。內地媒體早前報道，Smart首款SUV將於2022年亮相，基於吉利浩瀚智能進化體驗架構（Sustainable Experience Architecture）平台打造，由戴姆勒負責設計，吉利負責工程和開發。

報道稱，Smart SUV內部代號為HX11，雖然官方定位為小型純電動SUV，但仍是Smart有史以來最大尺寸的車型。

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編輯：陳健婷

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