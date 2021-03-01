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【新冠疫苗】FDA緊急批准使用強生疫苗　僅需注射一次　本周即開始交付

環球政經 19:13 2021/03/01

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美國疫情有所緩解，上周六（27日）美國美國食品及藥物管理局（FDA）又通過了強生（JJ）疫苗的緊急使用申請，成為繼輝瑞-BioNTech疫苗和Moderna疫苗後，第三種獲美國政府批准使用的新冠病毒疫苗，亦是第一款單劑注射疫苗，整體有效率為66%。

當局早前表示，已經向強生藥廠訂購了1億劑疫苗，預計可於6月底期間完成全部交付。本周一（1日）開始，強生公司計劃向各州和地方政府投放合共390萬劑疫苗，分配標準則要參考根據當地人口規模、經銷點和藥房數量；預計到3月底之前，累計可交付2,000劑疫苗，交付時間點與數量等細節尚未公布。不過據白宮知情官員透露，3月份剩下的幾周內，強生公司疫苗的交付將會呈現不均衡局面。

【新冠疫苗】致股東的信公布前夕　助理透露「股神」巴菲特及芒格已接種兩劑輝瑞疫苗【下一頁

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）數據，截至本周日（28日），全美已交付了近9,650萬劑新冠病毒疫苗，當中7,520萬劑已獲注射，目前約有7.5％或2,480萬美國人已經完成兩劑疫苗接種，皆是使用輝瑞-BioNTech疫苗和Moderna疫苗。

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編輯：李勝男

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