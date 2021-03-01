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【名潮食館群組】K11 MUSEA爆疫市民憂外出用膳 食肆人流生意減　酒樓憂再收緊防疫措施

商業 18:28 2021/03/01

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K11 MUSEA「名潮食館」感染群組持續擴大，市民連帶對其他食肆亦失去信心，有食肆反映近日生意及人流均明顯減少。（資料圖片）

K11 MUSEA「名潮食館」感染群組持續擴大，除了影響該商場的食肆，連帶市民對其他食肆亦失去信心，有食肆反映近日生意及人流均明顯減少。

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拾味山西刀削麵館老闆方先生表示，過去周末的人流及營業額明顯減少四分之一，相信受該群組影響，不少港人擔憂外出用膳。他估計，不排除政府會收緊食肆防疫措施，幸好不少客人已習慣外賣，令小店能支撐至今。

他又指，政府檢測進度慢，「員工2月17日交樣本，2月26日才有結果，若當中有人確診，恐怕全部已被感染。」因此，他建議，政府加快檢測進度，以便盡快隔離確診員工，保障其他人安全。

蓮香居廣告宣傳部林先生透露，最近生意及人流均較放寬初時回落1成，但不清楚是食肆群組拖累，抑或過年後傳統酒樓生意較淡所致。

酒樓一向以晚市生意為主，他直言，早前第4波疫情禁晚市堂食期間，廚房生意跌一半，擔心政府再次收緊食肆防疫措施，「擔心都無辦法，只能配合。」

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記者：朱悅瀅

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