【美股分析】十年期國債息率急升惹禍 為何債息升會拖累股市?

美國十年期國債於二月中旬起由1.1厘升急升至1.5厘，令美股三大指數連番下挫，納指更由14167點的高位跌至最新的13192點，跌幅達6.8%，究竟為何債息升會令股市下挫？

一、買債「性價比」更高

首先是股票風險溢價下降。眾所周知，回報往往和風險掛鈎，其中股票便被視為高風險的投資，債券則屬低風險投資，故前者回報理論上會比債券吸引，而該多出的回報便是風險溢價，風險溢價愈高，投資股票的性價比便愈大。

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其中一種計算風險溢價的方法，就是將股票收益率（每股盈利除以股價）減去無風險利率，當中股票收益率就是將市盈率的分子與分母倒轉，故只要將1除以市盈率，便能計算出收益率便行，而無風險利率就是美國國債息率，其中以十年期國債孳息率最為常用。

試舉一例，重磅股Amazon明年預期收益率是1.9%，即以現價買入Amazon後，理論上一年回報便是1.95%，將收益率與無風險利率，即美國十年期國債孳息率1.42厘相減，購買Amazon的風險溢價只有0.48%; 而Amazon在12月初的明年預期收益率為1.5%，與美國十年期國債孳息率0.8厘相減後，風險溢價為0.7%，可見現時買入Amazon的「性價比」比兩個月前買入Amazon低。

另外亦有人會以標普500指數股息率代表股市的投資回報，觀察其與十年期債息之別，當股市的股息率愈高，代表投資股市更加吸引，反之亦然。

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二、股票定價模型

另一個債息影響股市的原因便關係到股票的定價模型。分析員一般會以「現金流折現法」來判斷股票合理估值，該法需要分析員推算公司每年的現金流，並再除以折現率，從而得出股票的合理定價。

無風險利率往往便和折現率掛鈎，因此當無風險利率上升，折現率便會上升，計算出來的股票合理價格便會下降。以其中一個「現金流折現法」股息增長模式（Gordon Dividend Growth Model）為例，其公式是P = D/(r-g)，當中P為股價、D為未來12個月預期股息，g是股息增長率、r是無風險利率。不難看出，當無風險利率上行，股價便會下跌，除非股息增長率的增幅足以抵銷無風險利率的上行。