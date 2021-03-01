【立法會報告】樓價急升後遺 港人自置居所比率跌至51.2％　35歲以下年輕人僅佔7.6%

立法會秘書處（秘書處）發表有關「自置居所對香港社會經濟的影響」的《研究簡報》，指香港人的自置居所比率遠低於富裕經濟體系的60%水平，三十五歲以下的戶主只佔7.6%，六十歲及以上戶主則有41%。

香港樓價在十五年內急升近四倍，令自置居所比率於2020年下跌至51.2%，低於富裕經濟體系的60%水平。

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三十五歲以下戶主都因為土地嚴重短缺和置業負擔能力下降，在整體自置居所戶主中的比例由1997年的22.1%大幅收縮至2019年的7.6%。然而，六十歲及以上的年長戶主的比例則由1997的21％上升一倍至2019的41%。

雖然如此，活在貧窮線之下擁有資產的長者家庭是居於自置單位年長戶主的近五分之一人數，也就是11.2萬個。政府對此表示是「貧窮線分析框架」的掣肘，但有其他意見認為這代表退休保障的不足。

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三分之二的本地業主，在2016年全面繳清按揭貸款的同時添置額外單位，作為子女的第二居所，或為收租的投資物業，或對跨世代的財富分配構成影響。私人住宅單位的淨增業權由投資者持有，放租而非自住。雖然普通租戶單憑工資，他們較難與其他買家在物業市場競爭。這對社會流動構成連鎖影響。

在2009年至2019年的十年間，公營或私營房屋的租戶數目增幅最大。然而在前十年（1998年到2008年），增幅最多的卻是自置居所住戶，可見居所租住權分布出現重大變化。

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政府未來十年希望落成年均量為一萬二千九百個單位的私營房屋，低於2010年至2019年期間的一萬三千五百個實際落成量。整體可供出售房屋的數量，與社會需求仍存在頗大距離，難以提升自置居所比率。

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責任編輯：張瑋婷