【在家工作】企業膳食津貼不合時宜？　戶戶送籲使用範圍擴闊至家中用餐

▲ 戶戶送（Deliveroo）調查發現，有35%受訪公司只限員工於辦公室使用外賣津貼。（資料圖片）

自疫情爆發以來，不少企業均採取在家工作或彈性上班的安排。企業提供的餐飲津貼或變相不合時宜，又難以與員工保持聯繫。外賣平台戶戶送（Deliveroo）企業版今日發表最新調查，建議企業改良其膳食津貼，配合疫後新常態。

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戶戶送向合共僱用超過1萬名員工的近100間企業夥伴進行調查，自疫情爆發以來，戶戶送9成的企業客戶已採取各式各樣的在家工作或彈性上班做法 ，有55%企業預計將來會繼續維持這些工作模式。不過，這類工作方式卻較難令員工保持聯繫，34%企業過去一年未曾舉行任何虛擬社交活動，而47%的企業有意舉辦活動，但礙於疫情無法成事。

戶戶送希望可協助企業夥伴，故將繼續推出創新的員工獎勵計劃，如餐廳和生活百貨夥伴的禮品卡，可讓員工輕鬆訂購心儀的美食或生活百貨，並享受直送上門的服務。

除此之外，戶戶送亦建議企業提供的飲食津貼應有更大彈性，可配合不同的工作模式。調查發現有45%受訪公司表示，他們有為員工提供個人膳食津貼，但只有10%容許員工隨意選擇送遞地址；另有35%受訪公司只限員工於辦公室使用外賣津貼。由於在家工作的趨勢持續，戶戶送鼓勵公司採取更靈活的訂餐政策，把津貼的使用範圍擴展至家中用餐。

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責任編輯：葉泳珊