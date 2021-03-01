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【防疫抗疫基金】食環署推美食廣場資助計劃　一次性資助最高可獲10萬元

商業 19:00 2021/03/01

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限聚令持續，餐飲業生意受挫。食物環境衞生署（食環署）發言人於3月1日表示，政府在第四輪「防疫抗疫基金」下的推出美食廣場資助計劃，今日開始接受申請。

該計劃為合資格並營運中的持牌食物製造廠經營者，提供財政支援。計劃由今日開始接受申請，截止日期為3月31日。有關資助的申請人必須在提交申請時作出聲明，包括該食物業業務仍在營運。持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積，可獲發放2萬元至10萬元的一次性資助。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

若有關業務並非由持牌人營運，則必須獲得該食物業業務的每名經營者申明，支持持牌人申請這項資助計劃。

今次計劃主要支援商場內美食廣場經營食物攤檔的人士。美食廣場的定義如下：

  • 商場內設有多於一間持牌食物製造廠及毗連由商場物業管理公司／業主以非專用形式，提供並設有枱及櫈予訪客使用的座位區；
  • 該座位區可供有關持牌食物製造廠的顧客使用。

【Walmart】Walmart挖角高盛管理層　冀發展銀行業業務

【消費優惠】一田春日BB用品展　推4項優惠及折扣（多圖）

合資格食物製造廠牌照持有人，可親身或以郵寄方式向食環署分區環境衞生辦事處遞交申請。申請表格及申請指引可在食環署各分區環境衞生辦事處索取，亦可在食環署網頁下載申請文件。署方在收到填妥的申請表格及相關文件並經審核後，會於約兩星期內發放資助款項，並以劃線支票寄往相關持牌食物業店鋪。

責任編輯：馬意文

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