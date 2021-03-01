【每日焦點】Facebook支付6.5億美元達成和解　傳iPhone 13增至1TB儲存容量

▲ 近日，Facebook（fb）以6.5億美元（約港幣50億元）和解一宗集體訴訟。外媒消息指，蘋果（Apple）iPhone 13將會提供1TB儲存容量。

近年來，社交平台Facebook傳出不少用戶私隱相關的醜聞，在2015年，約160萬名伊利諾伊州Fb用戶發起訴訟，他們指控fb在未徵求同意下，擅自蒐集用戶臉孔及指紋等數據，並為照片上的人臉自動加上標籤，違反伊利諾伊州《生物識別訊息私隱法》，事件最後轉由加州法院審理。近日，美國加州一名聯邦法官日前就批准Facebook（fb）以6.5億美元（約港幣50億元）進行和解。

【侵犯私隱】Facebook未經同意使用人臉辨識標籤 向160萬用戶賠償6.5億美元

現時用戶對手機儲存容量的需求愈來愈大。最近美國證券公司Wedbush，引述消息人士指出，蘋果（Apple）iPhone 13將提供1TB儲存容量。有分析師表示，對於iPhone 12的銷售情況抱持樂觀，認為換機潮會延續到iPhone 13，而蘋果在本年有望銷售超過2.4億部iPhone，甚至會達到2.5億部。

【iPhone】傳iPhone 13提供1TB儲存容量 分析師預計本年iPhone銷量達2.5億部

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責任編輯：李寶如