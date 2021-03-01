【業績】信義光能多賺近9成、派息增至17仙　惟遭花旗降評級價跌逾7%（第三版）

信義光能 （00968） 公布，去年純利升88.7%至45.6億元， 主要受惠去年下半年太陽能玻璃價格及銷量迅速回升，以及財務成本下降，帶動集團的綜合純利錄得歷史新高。集團宣派末期息按年大增1倍至17仙，總計2020全年派息按年增加82%至25.5仙。惟業績後遭花旗降評級及目標價，股價受壓，最新報15.78元，跌7.5%。

花旗將信義光能評級由「買入」下調至「中性」， 目標價從22.30元下調至18.50元，主要因為公司管理層預計光伏玻璃售價料至少下降30%至每噸30元人民幣以下。花旗分析師Pierre Lau等人在報告指出，，光伏玻璃當前最高價為每噸43元人民幣，從過去5年來看，公司股價與光伏玻璃市場價格高度相關。

另外，信義能源 （03868） 亦跌7.2%，最新報4.38元。

太陽能玻璃價格升至歷史高位 仍較為理想

信義光能行政總裁李友情於電話會議上表示，去年太陽能玻璃嚴重供不應求，將玻璃價格推至歷史高位水平，帶動相關產品毛利率升至49%。

他又指，對今年前景感樂觀，雖然難以預測玻璃價格未來走勢，但認為仍屬於理想水平。在自由市場下，價格上下波動屬正常。不過，進入冬季及農曆新年，太陽能玻璃由旺季轉淡季，短期內玻璃價格升至每平方米50元人民幣的機會不大。

海外市場收入按年增長26.1%，收入佔比跌4個百分點至23.5%。李友情稱，由於去年海外疫情較為嚴峻，太陽能玻璃供不應求、價格上升，故令海外銷售增長速度慢於國內，未來會繼續均衡發展。

上半年新增4條生產綫相繼投產 計劃再開16條新生產線

期內，信義光能收入按年升35.4%至123億元，主要原因是去年太陽能玻璃收入按年大幅增長47.7%，收入佔比提升至81.1%所帶動。同時，受惠於太陽能玻璃業務毛利上升，帶動整體毛利水平按年增長10.5個百分點至53.5%。

按業務劃分，集團太陽能玻璃業務因量價齊升，成本下降、產品結構優化，收入按年增長47.7%，毛利率升至49%。太陽能發電廠業務部分收入與去年持平，毛利率降至72.5%。

信義光能計劃今年資本開支預算約50億元，當中約七成將用於新建原片玻璃及加工玻璃生產綫，餘下三成將投資於開發大型地面太陽能發電場項目。

展望未來，集團計劃在安徽新增的4條生產綫於上半年陸續投產，未來計劃新增的江蘇及安徽16條生產綫正在籌備。另外，集團計劃有意繼續提升太陽能發電場項目規模。

信義能源去年多賺3.5% 派末期息每股8.5仙

同系公司信義能源 （03868） 去年純利則按年升3.5%至9.22億元，每股盈13.44仙，按年跌一成，派末期息維持8.5仙不變。期內，收入升8.1%至17.2億元。

截至12月底止，集團太陽能發電場組合所產生的總電量穩步上升，主要由於總核准容量為540兆瓦的2019年組合全面運作。 2019年組合貢獻總收益5.7億元， 按年增44.5%，佔太陽能發電總收益的33.1%。

信義能源去年收購五個總核准容量為340兆瓦的太陽能發電場項目，大部分已於去年第四季完成，公司計劃今年再向母企分兩批 （每批三個）收購合共6個大型地面集中式太陽能發電場項目。第一批太陽能發電場項目（總核准容量為250兆瓦）的收購事項已於今年2月完成，而第二批太陽能發電場項目 （總核准容量為270兆瓦）的收購事項則預期於第四季內完成。

（第二版：新增管理層言論；第三版新增花旗報告內容）

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編輯：吳敏芳、陳華